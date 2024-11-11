"Барса" потеряла Ямаля и проиграла: тренер сделал заявление

Восходящая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль не сыграл с "Реал Сосьедадом", а его команда потерпела сенсационное поражение в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура Ла Лиги прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Ямаль пропустил игру по причине сильного ушиба, полученного в матче Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" (5:2).

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"Любой команде будет не хватать Ламина. Это нормально. Мы сделали все возможное, чтобы добиться лучшего результата, но это был не наш день.

Я не уверен, что Ламин вернется после перерыва. Надеюсь, сегодня мы узнаем немного больше о его состоянии, но пока ничего не ясно. Как только мы узнаем, мы сообщим вам", - цитирует Флика Marca.