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Стало известно, кто представит Казахстан в следующем сезоне еврокубков

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Стало известно, кто представит Казахстан в следующем сезоне еврокубков ©УЕФА

В казахстанской премьер-лиге-2024 определились все призеры и участники следующего сезона еврокубков, передает Vesti.kz.

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В казахстанской премьер-лиге-2024 определились все призеры и участники следующего сезона еврокубков, передает Vesti.kz.

Первое место занял алматинский "Кайрат" которому предстоит сыграть в Лиге Чемпионов.

В Лиге Европы честь нашей страны будет защищать "Актобе", как обладатель Кубка страны

В Лиге конференций, соответственно сыграют серебряный призер "Астана" и "Ордабасы", занявший четвертую позицию в турнире.

Отметим, что в нынешнем сезоне еврокубков до группового этапа добралась только "Астана". На общем этапе Лиги конференций она одержала победу над сербской "Бачкой-Тополой", а затем проиграла уэльскому "Нью-Сэйнтс" (0:2) и кипрскому "Пафосу" (0:1). Впереди у "Астаны" матчи с португальской "Виторией Гимарайнш", английским "Челси" и кипрским АПОЭлом.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Кайрат ФК Актобе ФК Ордабасы ФК КПЛ Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций

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