Стало известно, кто представит Казахстан в следующем сезоне еврокубков

В казахстанской премьер-лиге-2024 определились все призеры и участники следующего сезона еврокубков, передает Vesti.kz.

Первое место занял алматинский "Кайрат" которому предстоит сыграть в Лиге Чемпионов.

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В Лиге конференций, соответственно сыграют серебряный призер "Астана" и "Ордабасы", занявший четвертую позицию в турнире.

Отметим, что в нынешнем сезоне еврокубков до группового этапа добралась только "Астана". На общем этапе Лиги конференций она одержала победу над сербской "Бачкой-Тополой", а затем проиграла уэльскому "Нью-Сэйнтс" (0:2) и кипрскому "Пафосу" (0:1). Впереди у "Астаны" матчи с португальской "Виторией Гимарайнш", английским "Челси" и кипрским АПОЭлом.