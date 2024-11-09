На Холанда нашелся еще один покупатель: это не "Реал" и не "Барселона"

Следующим летом норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, связь Холанда с "Манчестер Сити" была очень успешной в его первые сезоны, но влияние главного тренера Хосепа Гвардиолы было решающим в адаптации и выступлении норвежца в английской премьер-лиге. Неуверенность в будущем каталонского тренера, который может возглавить сборную Бразилии, породила серию слухов об уходе Холанда. Без Гвардиолы, который обеспечил ему идеальную среду для роста, норвежец мог бы изучить другие варианты.

Отмечается, что в этом контексте "Пари Сен-Жермен" выглядит очень привлекательным проектом. Учитывая недавний уход такого игрока, как Килиана Мбаппе, и возможность реструктуризации атакующей линии, парижский клуб может стать идеальной площадкой для Холанда, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Финансовая мощь ПСЖ также будет решающим фактором, поскольку, в отличие от испанских клубов, парижане не столкнутся с финансовыми ограничениями при проведении трансферной операции. Кроме того, Холанда может заинтересовать тот факт, что ПСЖ всегда нацелен на победу в Лиге чемпионов.

Холанд провел 10 матчей и забил 12 голов в нынешнем сезоне АПЛ. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего форварда в 200 миллионов евро.

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