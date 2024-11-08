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Зайнутдинов назвал ключевого игрока сборной Норвегии. Это не Холанд

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Зайнутдинов назвал ключевого игрока сборной Норвегии. Это не Холанд ©КФФ

Футболист турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов рассказал, кого считает ключевой фигурой в сборной Норвегии, с которой предстоит встретиться казахстанской команде в Лиге наций, передают Vesti.kz.

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Футболист турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов рассказал, кого считает ключевой фигурой в сборной Норвегии, с которой предстоит встретиться казахстанской команде в Лиге наций, передают Vesti.kz.

- После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанду?

- Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда "Манчестер Сити", ничего не дали ему создать. Так что тут можно поаплодировать игрокам обороны сборной Казахстана, - рассказал он в интервью "СЭ".

- Как вам, кстати, Холанд на поле? Производит мощное впечатление?

- Все мы знаем возможности этого нападающего - машина по забиванию голов. Но более сильное впечатление на меня произвел Эдегор. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не форварда "Сити". На мяче он очень силен. Его, а не Холанда, я бы назвал ключевой фигурой в сборной Норвегии.

14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь

В группе 3 дивизиона B Лиги наций сложилась такая турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (7), Словения (7), Казахстан (1).

Ранее Зайнутдинов назвал главное отличие Черчесова от Адиева, а также ответил, по чьей "вине" не ушел из "Бешикташа" летом.

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