Сколько заработала Рыбакина на заключительном турнире сезона

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина заработала более 300 миллионов тенге на Итоговом турнире WTA, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По регламенту турнира, каждая из восьми теннисисток получает 335 тысяч долларов за участие в нем и по 350 тысяч долларов за каждую победу на групповом этапе.

Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (№4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№7), а также победила белоруску Арину Соболенко (№1). Таким образом, казахстанская теннисистка на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заработала 685 тысяч долларов, или 335 миллионов тенге.

При этом Рыбакина не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в "Фиолетовой группе".

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Отметим, что до этого Рыбакина не играла с августа из-за проблем со здоровьем.

В начале октября Елена прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым. Во время работы с ним она поднялась с двухсотых позиций в топ-5 рейтинга WTA. Отныне ее будет тренировать другой хорват Горан Иванишевич.

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В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира серии WTA 500- в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.