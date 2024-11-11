Стало известно, почему Казахстан выбрал новую боксерскую организацию вместо IBA

Заслуженный тренер Казахстана, советник президента Казахстанской федерации бокса Турсунгали Едилов поделился мнением по поводу вступления в новую организацию - World Boxing, передают Vesti.kz.

"Это историческое событие произошло на итоговом конгрессе, состоявшемся по завершении чемпионата мира (U-19) в Пуэбло. Таким образом, точка поставлена. Теперь пора задуматься о том, чтобы в дальнейшем выступать только под эгидой одной организации", - цитирует его телеграм-канал "Дядя Ваня".

При этом специалист считает, Казахстан сделал правильный выбор, ведь за World Boxing – будущее.

"Пока во главе WB находится голландец Борис ван дер Ворст, говорить о примирение не имеет смысла. У него давно уже наметились серьезные разногласия с главой IBA Умаром Кремлевым. По этому поводу вспоминается цитата из популярной грузинской кинокомедии. Можно сказать, что голландец испытывает "такую личную неприязнь к потерпевшему, что даже кушать не может". Что им делить? Поверьте, через несколько лет WB станет гораздо представительнее и влиятельнее в мире, чем IBA", - уверен Едилов.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В ее состав уже входят 55 стран.

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В июне 2023 года IBA была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК) по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

МОК также заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028.

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