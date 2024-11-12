Сборная Казахстана получила усиление матчем Лиги наций

Сборная Казахстана провела очередную тренировку перед матчем пятого тура Лиги наций против команды Австрии, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда сыграет с Австрией в Алматы 14 ноября.

Черчесов выбрал окончательный состав на матчи Лиги наций

К национальной команде присоединились Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Максим Самородов ("Ахмат", Россия) и Галымжан Кенжебек ("Акритас Хлоракас", Кипр).

После четырех туров, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.