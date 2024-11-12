Сборная Казахстана получила усиление матчем Лиги наций
Сборная Казахстана провела очередную тренировку перед матчем пятого тура Лиги наций против команды Австрии, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана провела очередную тренировку перед матчем пятого тура Лиги наций против команды Австрии, сообщают Vesti.kz.
Национальная команда сыграет с Австрией в Алматы 14 ноября.
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К национальной команде присоединились Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Максим Самородов ("Ахмат", Россия) и Галымжан Кенжебек ("Акритас Хлоракас", Кипр).
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После четырех туров, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.
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