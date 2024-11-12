В сборной Австрии назвали главную трудность перед матчем с Казахстаном

Сборная Австрии ведет подготовку к матчу с командой Казахстана в рамках пятого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz. 13 ноября австрийцы отправятся в Алматы, где 14-го сыграют с подопечными Станислава Черчесова.

Игроки сборной Австрии, полузащитник Николас Сейвальд и голкипер Патрик Пентц в интервью пресс-службе Австрийского футбольного союза высказались о дальнем расстоянии, которое их команде предстоит преодолеть до Алматы.

"Конечно, обстоятельства отличаются от других выездных матчей", - говорит Николас Сейвальд перед поездкой в Алматы, расположенный почти в 300 километрах от китайской границы, добавляя: "Нам предстоит довольно долгий перелет, а также смена времени. Но это нас не отпугнет. Мы постараемся подготовиться как можно лучше и выложиться на поле в Казахстане. Я уверен, что если мы сможем выложиться на сто процентов, то победим Казахстан", - заявил полузащитник.

Пентц придерживается аналогичного мнения:

"Я думаю, мы уже достаточно говорили о долгом перелете и разнице во времени. Мы все равно ничего не можем изменить, будем принимать все как есть. Наш персонал, физиотерапевты и врачи проделали огромную работу, подготовив нас просто великолепно. Мы просто постараемся взять три очка и увезти их в Австрию", - заявил голкипер.

Напомним, в первом матче Австрия на своем поле обыграла Казахстан со счетом 4:0.

После четырех туров, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.