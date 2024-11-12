Буду честен: Роналду сделал заявление о 1000 голов в карьере

39-летний португальский форвард Криштиану Роналду высказался о шансе достичь отметки в 1000 голов за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Сейчас, у нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии на счету 908 забитых мячей.

"Буду честен – сейчас я повернулся к жизни лицом и живу настоящим моментом, и я думаю, что это самое главное. Я больше не могу думать о долгосрочных перспективах. Живите настоящим, наслаждайтесь моментом – вот и все. Я буду делать все, что в моих силах прямо сейчас.

Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Принцип таков: жить настоящим и смотреть, как ответят мои ноги в ближайшие годы. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов, но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я", – сказал Роналду в интервью A Bola.