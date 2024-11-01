Криштиану Роналду "лишили" главной цели в карьере

Бывший игрок "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением по поводу стремления Криштиану Роналду достичь рекордной отметки в 1000 голов за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Ранее португалец первым в истории футбола преодолел отметку в 900 голов. После этого Роналду заявил, что его главная цель в карьере - это 1000 забитых мячей за карьеру.

Однако Пети сомневается, что подобное достижение покориться 39-летнему форварду саудовского "Аль-Насра".

"Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться. Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этой цифре", - цитирует Пети Goal.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне нападающий забил девять мячей и сделал три ассиста в 12 играх. Контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года.

В общей сложности на счету Криштиану 907 голов и 255 результативных передач в 1247 матчах на клубном и международном уровне. Также в его карьере были "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

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