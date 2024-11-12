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Вчера 23:44
 

"Мы идем!". В сборной Австрии оставили послание перед матчем с Казахстаном

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"Мы идем!". В сборной Австрии оставили послание перед матчем с Казахстаном ©x.com/oefb1904

Пресс-служба Австрийского футбольного союза (OFB) опубликовала пост в соцсетях перед матчем со сборной Казахстана в Алматы в рамках пятого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

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Пресс-служба Австрийского футбольного союза (OFB) опубликовала пост в соцсетях перед матчем со сборной Казахстана в Алматы в рамках пятого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет 14 ноября.

"Следующая загрузка на международный матч... Алматы, мы идем!" - написано на странице Австрийского футбольного союза в соцсети X (бывший Twitter).

Сборная Австрии, начавшая подготовку к предстоящим матчам (17 ноября они сыграют дома против Словении) отправится в Казахстан в среду, 13 ноября.

Футболисты этой национальной команды уже высказались о длительности перелета в Алматы.

Напомним, в первом матче Австрия на своем поле обыграла Казахстан со счетом 4:0.

После четырех туров, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.

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