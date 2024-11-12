"Барселона" запланировала громкие трансферы: подробности

Испанская "Барселона" готовится к крупному трансферу предстоящим летом 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mundo Deportivo, клуб ведет переговоры по четырем звездным игрокам. В шорт-листе "сине-гранатовых" значатся Нико Уильямс ("Атлетик"), Рафаэл Леау ("Милан"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Лерой Сане ("Бавария").

Согласно данным Transfermarkt, стоимость 25-летнего Леау составляет 75 миллионов евро, 22-летнего Уильямса - 70 миллионов, 28-летнего Сане - 60 миллионов, а 32-летнего Салаха - 55 миллионов.

Контракты Сане и Салаха с их клубами истекают в конце сезона 2024/25.

Каталонцы, набрали 33 очка и лидируют в Ла Лиге. "Сине-гранатовые" на шесть баллов обходят мадридский "Реал".