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Боранбаев назвал цену чемпионства "Кайрата"

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Боранбаев назвал цену чемпионства "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Владелец ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев высказался о завоевании алматинским клубом чемпионства в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана по футболу.

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Владелец ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев высказался о завоевании алматинским клубом чемпионства в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана по футболу.

"ФК "Кайрат" отпраздновал долгожданное чемпионство. Я присутствовал с ребятами на матче и видел, насколько для них была важна эта победа. Хочу поблагодарить каждого, кто причастен к этому успеху - от игроков и тренеров основной команды, до работников Академии и персонала клуба. Это результат общих ежедневных усилий. Каждого из 250 человек, причастных к работе клуба как спортивной организации.

"Кайрат" - это команда, которая всегда борется только за золотые медали, но в этом году ценность сезона не только в первом месте, но и в том, при каких условиях нам удалось завоевать титул. По ходу сезона нам пришлось не раз менять главного тренера, постоянно адаптироваться к новым условиям и принимать непростые решения.

Особенно стоит отметить наших воспитанников, сыгравших не последнюю роль в чемпионстве. В самые сложные моменты их участие оказалось ключевым и это еще один показатель того, что "Кайрат" - это особенный клуб, способный взращивать победителей и настоящих профессионалов, нацеленных на высшие спортивные достижения.

Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Да, я понимаю, что случались разочаровывающие результаты и мы получали немало критики, но мы всегда чувствовали, что "Кайрат" является для наших фанатов очень важной частью их жизни и всегда стремились оправдать их надежды. Этот титул мне хочется посвятить Вам в том числе. Во время непростых периодов Вы были с нами. После победного матча игроки прилетели домой только к пяти утра, но даже в это время в аэропорту их ждали фанаты.

Сейчас я хочу, чтобы все могли насладиться этим моментом, потому что, вернув себе заслуженное чемпионство, мы все в клубе жаждем развить успех. В следующем розыгрыше нас ждет возвращение в Лигу чемпионов, и мы приложим все усилия, чтобы радовать наших болельщиков в самом престижном европейском турнире. "Қайрат", Алға!" - написал он в своем Instagram.


Напомним, "Кайрат" ранее становился чемпионом Казахстана в сезонах - 1992, 2004 и 2020.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Боранбаев Кайрат КПЛ Кайрат ФК Футбол

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