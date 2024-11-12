Боранбаев назвал цену чемпионства "Кайрата"

Владелец ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев высказался о завоевании алматинским клубом чемпионства в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана по футболу.

"ФК "Кайрат" отпраздновал долгожданное чемпионство. Я присутствовал с ребятами на матче и видел, насколько для них была важна эта победа. Хочу поблагодарить каждого, кто причастен к этому успеху - от игроков и тренеров основной команды, до работников Академии и персонала клуба. Это результат общих ежедневных усилий. Каждого из 250 человек, причастных к работе клуба как спортивной организации.

"Кайрат" - это команда, которая всегда борется только за золотые медали, но в этом году ценность сезона не только в первом месте, но и в том, при каких условиях нам удалось завоевать титул. По ходу сезона нам пришлось не раз менять главного тренера, постоянно адаптироваться к новым условиям и принимать непростые решения.

Особенно стоит отметить наших воспитанников, сыгравших не последнюю роль в чемпионстве. В самые сложные моменты их участие оказалось ключевым и это еще один показатель того, что "Кайрат" - это особенный клуб, способный взращивать победителей и настоящих профессионалов, нацеленных на высшие спортивные достижения.

Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Да, я понимаю, что случались разочаровывающие результаты и мы получали немало критики, но мы всегда чувствовали, что "Кайрат" является для наших фанатов очень важной частью их жизни и всегда стремились оправдать их надежды. Этот титул мне хочется посвятить Вам в том числе. Во время непростых периодов Вы были с нами. После победного матча игроки прилетели домой только к пяти утра, но даже в это время в аэропорту их ждали фанаты.

Сейчас я хочу, чтобы все могли насладиться этим моментом, потому что, вернув себе заслуженное чемпионство, мы все в клубе жаждем развить успех. В следующем розыгрыше нас ждет возвращение в Лигу чемпионов, и мы приложим все усилия, чтобы радовать наших болельщиков в самом престижном европейском турнире. "Қайрат", Алға!" - написал он в своем Instagram.