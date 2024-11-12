Капитан "Кайрата" сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова

Капитан "Кайрата" Адлет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Также он высказался на тему выступления в Лиге чемпионов и отметил вклад предыдущих тренеров алматинского клуба.

- Адлет, ты не мог помочь команде в игре с "Атырау", расскажи как ты пережил этот матч?

- День матча с "Атырау" - это как сказка. Не ожидал, что я в 22 года подниму чемпионский трофей, тем более в составе "Кайрата" - это для меня большая честь. Очень рад, что я стал чемпионом именно здесь. Конечно, наблюдать с трибуны было непросто, очень переживал за свою команду. Матч "Астаны"? Мы не смотрели за ним, концентрировались только на своей игре, хотели взять три очка и добиться цели.

- В этом году у команды было три тренера, как ты оценишь вклад каждого из них?

- Для меня каждый из трех тренеров, работавших в этом сезоне уникален, я благодарен им, каждый внес свой вклад. Позже я написал сообщения Кириллу Сергеевичу Кекеру и Александру Анатольевичу Кержакову.

- Вас ждет Лига чемпионов в будущем году, реально ли попасть в групповой этап турнира?

- Для нас все реально, главное ставить перед собой большие задачи. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будут большие амбиции, связанные с Лигой чемпионов.

Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "Кайрат" в чемпионате Казахстана и забил три мяча. В июле хавбек получил тяжелую травму из-за чего выбыл на длительный срок.

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