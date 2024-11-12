Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:40
 

Капитан "Кайрата" сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова

  Комментарии

Поделиться
Капитан "Кайрата" сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова ©ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" Адлет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Также он высказался на тему выступления в Лиге чемпионов и отметил вклад предыдущих тренеров алматинского клуба.

Поделиться

Капитан "Кайрата" Адлет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Также он высказался на тему выступления в Лиге чемпионов и отметил вклад предыдущих тренеров алматинского клуба.

- Адлет, ты не мог помочь команде в игре с "Атырау", расскажи как ты пережил этот матч?

- День матча с "Атырау" - это как сказка. Не ожидал, что я в 22 года подниму чемпионский трофей, тем более в составе "Кайрата" - это для меня большая честь. Очень рад, что я стал чемпионом именно здесь. Конечно, наблюдать с трибуны было непросто, очень переживал за свою команду. Матч "Астаны"? Мы не смотрели за ним, концентрировались только на своей игре, хотели взять три очка и добиться цели.

- В этом году у команды было три тренера, как ты оценишь вклад каждого из них?

- Для меня каждый из трех тренеров, работавших в этом сезоне уникален, я благодарен им, каждый внес свой вклад. Позже я написал сообщения Кириллу Сергеевичу Кекеру и Александру Анатольевичу Кержакову.

- Вас ждет Лига чемпионов в будущем году, реально ли попасть в групповой этап турнира?

- Для нас все реально, главное ставить перед собой большие задачи. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будут большие амбиции, связанные с Лигой чемпионов.

Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "Кайрат" в чемпионате Казахстана и забил три мяча. В июле хавбек получил тяжелую травму из-за чего выбыл на длительный срок.

Боранбаев рассказал о судьбе главного тренера "Кайрата" и возвращении игрока сборной Казахстана

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кайрат ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!