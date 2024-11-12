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Футболист перешел в клуб ради Роналду и оконфузился

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Футболист перешел в клуб ради Роналду и оконфузился ©instagram.com/cristiano

Вингер из Конго Тьерно Бифума оказался в курьезной ситуации из-за мечты сыграть со своим кумиром Криштиану Роналду. 32-летний футболист рассчитывал, что его пригласили в иранский "Эстегляль" из Тегерана, который должен был в рамках азиатской Лиги чемпионов встретиться с саудовским "Аль-Насром" , за который и выступает португалец. Однако, прибыв на место, он обнаружил, что подписывает контракт с совершенно другим клубом, передают Vesti.kz.

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Вингер из Конго Тьерно Бифума оказался в курьезной ситуации из-за мечты сыграть со своим кумиром Криштиану Роналду. 32-летний футболист рассчитывал, что его пригласили в иранский "Эстегляль" из Тегерана, который должен был в рамках азиатской Лиги чемпионов встретиться с саудовским "Аль-Насром" , за который и выступает португалец. Однако, прибыв на место, он обнаружил, что подписывает контракт с совершенно другим клубом, передают Vesti.kz.

Бифума, конечно, заключил контракт, но на месте он понял, что клуб, о котором шла речь, вовсе не тот, что он себе представлял. Оказалось, это был "Эстегляль" из Хузестана.

"Моей мечтой было сыграть против Роналду, я посмотрел календарь и увидел, что у "Эстегляля" назначен матч против его команды.

Но когда я приехал подписывать контракт, выяснилось, что это совсем другой "Эстегляль", - поделился Бифума.

За свою карьеру Тьерно сменил более 10 клубов, выступая в разных странах: от Испании и Турции до Китая и Ирана.

Вингер успел поиграть за такие известные команды, как "Эспаньол", "Гранада", "Османлыспор" и "Шэньчжэнь".

Роналду Криштиану Конго Футбол

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