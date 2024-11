Футболист перешел в клуб ради Роналду и оконфузился

Вингер из Конго Тьерно Бифума оказался в курьезной ситуации из-за мечты сыграть со своим кумиром Криштиану Роналду. 32-летний футболист рассчитывал, что его пригласили в иранский "Эстегляль" из Тегерана, который должен был в рамках азиатской Лиги чемпионов встретиться с саудовским "Аль-Насром" , за который и выступает португалец. Однако, прибыв на место, он обнаружил, что подписывает контракт с совершенно другим клубом, передают Vesti.kz.

Бифума, конечно, заключил контракт, но на месте он понял, что клуб, о котором шла речь, вовсе не тот, что он себе представлял. Оказалось, это был "Эстегляль" из Хузестана.

LMAOOOO



Bifouma says he came to play in Iran because his dream was to face Ronaldo and he saw on calendar that Esteghlal were gonna play Al Nassr in Asian Champions league.



After signing the contract he realized he had joined Esteghlal Khuzestan and not Esteghlal Tehran 😭😭😭 pic.twitter.com/dKqjgTRoEd