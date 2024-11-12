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Титулованный клуб из Европы заинтересован в игроке сборной Казахстана

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Титулованный клуб из Европы заинтересован в игроке сборной Казахстана ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Жан-Али Пайруз в зимнее трансферное окно может сменить клуб и покинуть "Елимай", сообщает корреспондент Vesti.kz

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Полузащитник сборной Казахстана Жан-Али Пайруз в зимнее трансферное окно может сменить клуб и покинуть "Елимай", сообщает корреспондент Vesti.kz

Пайруз провел удачный сезон в чемпионате Казахстана, в 16 матчах он оформил один гол и пять голевых передач в составе "Елимая". Кроме того, в этом году полузащитник дебютировал в сборной Казахстана в матче Лиги наций со Словенией. 

25-летним футболистом заинтересовался белорусский БАТЭ. Клуб из Борисова изучает информацию по игроку и до конца года может сделать ему предложение о контракте. 

Отметим, что в составе БАТЭ уже выступает другой кандидат в сборную Казахстана - нападающий Оралхан Омиртаев. Он является лучшим бомбардиром борисовского клуба в сезоне, забив пять голов в 12 матчах. 

БАТЭ является 15-кратным чемпионом Беларуси и самой титулованной командой страны. На данный момент борисовский клуб занимает 7-е место во внутреннем чемпионате. 

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