Зидан отверг "Реал" и выбрал команду своей мечты

Легенда французского футбола и бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности. Как сообщает Todofichajes, "Зизу" давно мечтает возглавить национальную сборную Франции, передают Vesti.kz.

На фоне слухов о возможной отставке Дидье Дешама, многие игроки "трехцветных" выразили недовольство его руководством и считают Зидана идеальным кандидатом для новой эпохи команды.

Интересно, что Зидан недавно отверг предложение снова возглавить "Реал", отказавшись сменить, несмотря на критику в адрес итальянца за последние результаты.

При этом Зинедин не скрывает своей привязанности к сборной Франции и называет ее руководство своей заветной мечтой.

Давление на Дешама усиливается, и поддержка игроков может сыграть ключевую роль в решении Французской федерации футбола. Хотя официальных заявлений пока не было, ситуация становится все более напряженной.

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Зидан же остается одной из самых уважаемых фигур в мире футбола. Как игрок, он стал символом победы, принеся Франции триумф на чемпионате мира 1998 года и забив два ключевых гола в финале против Бразилии.

Известно, что под его руководством "королевский клуб" добился впечатляющих успехов: "Реал" дважды становился чемпионом Ла Лиги, дважды завоевывал Суперкубок Испании и трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов.

Эти достижения сделали Зидана не только легендой "Реала", но и признанным мастером своего дела на мировой арене.

Вопрос о его будущем на посту главного тренера сборной Франции остается открытым, но ясно одно: его возвращение на тренерский мостик станет мощным толчком для французского футбола.

Напомним, что Зидан выступал на международной арене за сборную Франции с 1994 по 2006 год, , став чемпионом мира в 1998 году и Европы в 2000-м. Его международная карьера завершилась после финала ЧМ-2006, где Франция уступила Италии.

После блестящей игровой карьеры Зидан добился успеха и на тренерском пути, возглавляя мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Сейчас, после ухода от "сливочных", он остается без работы, ожидая подходящей возможности вновь заявить о себе в футбольном мире.

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