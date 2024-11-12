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Аршавин обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ

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Аршавин обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин поздравил алматинский клуб с победой в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана.

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Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин поздравил алматинский клуб с победой в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана.

"Привет "Кайрат". С огромной радостью поздравляю вас с чемпионством в год 70-летия. Я знаю, насколько это важно для болельщиков, игроков и руководства клуба. Вы большие молодцы! Я также рад, что мне удалось сыграть с вами в этом чемпионском сезоне (смеется). Желаю вам продолжать двигаться вперед и успешно выступить в следующем году в еврокубках. Поздравляем с чемпионством! Алға, "Қайрат", - заявил он.


Аршавин выступал за "Кайрат" в период с 2016 по 2018 год. В 108 матчах за алматинский клуб он забил 30 голов и отдал 37 голевых передач.

В этом году, Аршавин, работающий в "Зените", сыграл в составе "Кайрата" в товарищеском матче в Алматы. Товарищеская игра, состоявшаяся в сентябре завершилась победой "Зенита" со счетом 4:3. Аршавин вывел алматинцев с капитанской повязкой.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Аршавин Андрей Кайрат ФК Россия Футбол КПЛ

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