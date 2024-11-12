Аршавин обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ

Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин поздравил алматинский клуб с победой в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. "Желто-черные" в четвертый раз стали чемпионами Казахстана.

"Привет "Кайрат". С огромной радостью поздравляю вас с чемпионством в год 70-летия. Я знаю, насколько это важно для болельщиков, игроков и руководства клуба. Вы большие молодцы! Я также рад, что мне удалось сыграть с вами в этом чемпионском сезоне (смеется). Желаю вам продолжать двигаться вперед и успешно выступить в следующем году в еврокубках. Поздравляем с чемпионством! Алға, "Қайрат", - заявил он.

Аршавин выступал за "Кайрат" в период с 2016 по 2018 год. В 108 матчах за алматинский клуб он забил 30 голов и отдал 37 голевых передач.

В этом году, Аршавин, работающий в "Зените", сыграл в составе "Кайрата" в товарищеском матче в Алматы. Товарищеская игра, состоявшаяся в сентябре завершилась победой "Зенита" со счетом 4:3. Аршавин вывел алматинцев с капитанской повязкой.