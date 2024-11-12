Рыбакина узнала партнеров по необычному турниру

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№6) узнала свою команду для участия в Мировой теннисной лиге - выставочного турнира, который ежегодно проходит в ОАЭ, сообщают Vesti.kz.

Она сыграет в составе команды "Соколы" вместе француженкой Каролин Гарсией (№51 WTA) и россиянами Даниилом Медведевым (№4 ATP) и Андреем Рублевым (№8 ATP).

Составы команд Мировой теннисной лиги - 2024

"Соколы": Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба - Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция)

"Ястребы": Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь), Тейлор Фриц (США), Сумит Нагал (Индия)

"Коршуны": Ник Кирьос (Австралия), Стефанос Циципас (Греция), Паула Бадоса (Испания), Ясмин Паолини (Италия)

"Орлы": Ига Швентек, Хуберт Хуркач (оба - Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Барбора Крейчикова (Чехия).

Турнир будет проходить в Абу-Даби с 19 по 22 декабря.