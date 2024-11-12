Холанд? Сборная Норвегии потеряла лидера перед матчем с Казахстаном

Сборная Норвегии потеряла хавбека "Арсенала" Мартина Эдегора перед матчами Лиги наций против Словении и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо капитан норвежцев не поедет в расположение национальной команды, а останется в Лондоне, где продолжит набирать форму.

Напомним, в сентябре норвежец получил повреждение лодыжки в матче Лиги наций против Австрии, сыграв перед этим в Алматы с Казахстаном. Повреждение вынудило его пропустить 12 игр за "Арсенал" во всех турнирах.

На прошлой неделе 25-летний хавбек уже тренировался с командой без ограничений, готовясь к предстоящим матчам. В воскресенье "Арсенал" сыграл в гостях против "Челси" в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Эдегор вышел в этой встрече в стартовом составе и отдал голевую передачу.

Соперник сборной Казахстана получил усиление перед матчами Лиги наций

Напомним, сборная Норвегии 14 ноября сыграет на выезде со Словенией, а 17-го примет в Осло Казахстан.

После четырех туров, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.