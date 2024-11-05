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Соперник сборной Казахстана получил усиление перед матчами Лиги наций

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Соперник сборной Казахстана получил усиление перед матчами Лиги наций ©x.com/Arsenal

Полузащитник лондонского "Арсенала" и полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор вернулся к полноценным тренировкам после двухмесячного перерыва из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "канониров".

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Полузащитник лондонского "Арсенала" и полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор вернулся к полноценным тренировкам после двухмесячного перерыва из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "канониров".

Норвежец получил повреждение лодыжки в сентябре во время матча Лиги наций против Австрии, сыграв перед этим в Алматы с Казахстаном. Повреждение вынудило его пропустить 12 игр за "Арсенал" во всех турнирах.

Во вторник 25-летний хавбек уже тренировался с командой без ограничений, готовясь к предстоящим матчам. В воскресенье "Арсенал" сыграет в гостях против "Челси" в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

Добавим, что 17 ноября сборная Норвегии примет в Осло национальную команду Казахстана.

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