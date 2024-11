Не сыграет с Казахстаном? Холанд напугал фанатов и тренеров

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму на тренировке "Манчестер Сити" перед игрой со "Спортингом" в Лиге чемпионов и всерьез встревожил фанатов, сообщают Vesti.kz.

На базе "горожан", где команда Хосепа Гвардиолы готовилась к предстоящему матчу, нападающий в один момент оказался на газоне, схватившись за правую ногу и явно испытывая боль. Холанду уже оказывалась помощь после поврtждения правой ноги во время проигранного "Борнмуту" (1:2) матча Премьер-лиги.

Впрочем, форвард, на счету которого в этом сезоне уже 14 голов в 14 матчах за "Сити", медленно поднялся на ноги и некоторое время продолжал испытывать дискомфорт. Однако вскоре он смог вернуться к тренировке, что несколько успокоило болельщиков.

Erling Haaland appears to suffer an injury in @ManCity training 😬



The reaction of his teammates suggests it can't have been too serious 😅



🔗 https://t.co/0IUq7ZQGuS pic.twitter.com/lh4uS1XsdV