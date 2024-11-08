"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом

Руководство мадридского "Реала" планирует строить долгосрочную стратегию клуба вокруг Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По информации Cadena Ser, ссылающегося на инсайдерскую информацию от журналиста Мануэля Карреньо0 следующим летом клуб может рассмотреть возможность продажи Винисиуса Жуниора, который играет на позиции, предпочтительной для Мбаппе.

Это решение станет непростым для руководства "сливочных", учитывая вклад Винисиуса в команду.

В текущем сезоне Мбаппе уже провел 15 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 180 миллионов евро.