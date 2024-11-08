Черчесов объяснил невызов Оразова в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал отказ вызывать полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Напомним, 14 ноября сборная Казахстана в пятом туре Лиги наций примет на своем поле команду Австрии, а 17-го, сыграет на выезде с Норвегией.

"Оразов был у нас на сборе, сейчас он у себя в клубе. В последнее время не играет, в одной игре его даже в запасе не было. Последний матч вышел на 4 или 5 минут. Сегодня такая ситуация. Тапалова не было, теперь Тапалов появился. Абонементов не бывает ни у кого. Поэтому внимательно смотрим за чисто футбольными делами, не надо искать какие-то подводные течения. Тот же Самородов, который не играл в последнем матче сборной, постоянно играет в "Ахмате", поэтому он сейчас сборной. Даем шанс молодым футболистам. Сборная не резиновая. Ситуативно мы принимаем решение", - сказал Черчесов в интервью блогеру Касымжану Мукатаеву.