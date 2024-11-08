Черчесов объяснил невызов Оразова в сборную Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал отказ вызывать полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова в национальную команду, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал отказ вызывать полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова в национальную команду, сообщают Vesti.kz.
Напомним, 14 ноября сборная Казахстана в пятом туре Лиги наций примет на своем поле команду Австрии, а 17-го, сыграет на выезде с Норвегией.
"Оразов был у нас на сборе, сейчас он у себя в клубе. В последнее время не играет, в одной игре его даже в запасе не было. Последний матч вышел на 4 или 5 минут. Сегодня такая ситуация. Тапалова не было, теперь Тапалов появился. Абонементов не бывает ни у кого. Поэтому внимательно смотрим за чисто футбольными делами, не надо искать какие-то подводные течения. Тот же Самородов, который не играл в последнем матче сборной, постоянно играет в "Ахмате", поэтому он сейчас сборной. Даем шанс молодым футболистам. Сборная не резиновая. Ситуативно мы принимаем решение", - сказал Черчесов в интервью блогеру Касымжану Мукатаеву.
Наставник сборной Казахстана также обратился к представителям СМИ с просьбой – "не зацикливать внимание на персоналиях".
"Мы смотрим, кто сегодня готов. Мы максимально объективно стараемся подойти и те, кто себя проявляет, вызываем. Уже четыре футболиста из молодежной сборной, которые себя проявляли. Внимательно смотрим. Никаких симпатий или антипатий к игрокам нет. Есть чистая работа и все. Дай Бог, чтобы Рамазан восстановился, вновь стал игроком основного состава, чтобы была игровая практика", - добавил специалист.
Ранее был озвучен состав национальной команды на заключительные игры Лиги наций: известна позиция Черчесова об игре Оразова и Самородова.
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