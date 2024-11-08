Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 16:31
 

Цена разрыва: "Барыс" выплатил легионеру многомиллионную компенсацию

  Комментарии

Поделиться
Цена разрыва: "Барыс" выплатил легионеру многомиллионную компенсацию ©ХК "Барыс"

"Барыс" на днях официально объявил о расторжении контракта с американским форвардом Коннором Смитом. Стало известно, сколько астанинский клуб заплатил хоккеисту в качестве компенсации, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барыс" на днях официально объявил о расторжении контракта с американским форвардом Коннором Смитом. Стало известно, сколько астанинский клуб заплатил хоккеисту в качестве компенсации, передают Vesti.kz.

По информации сайта Шайба.kz, уход легионера обошелся астанчанам в районе 55 миллионов тенге.

Смит провел за "Барыс" 9 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), результативными действиями не отметился.

Форвард имеет опыт игры в НХЛ за "Каролину" и "Баффало".

Напомним, после изменений в руководстве клуба и на посту главного тренера было объявлено, что команду покинут все североамериканские хоккеисты.

"Барыс" на данный момент занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 23 матчах. Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 11 ноября.

Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Реклама

Живи спортом!