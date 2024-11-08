Цена разрыва: "Барыс" выплатил легионеру многомиллионную компенсацию

"Барыс" на днях официально объявил о расторжении контракта с американским форвардом Коннором Смитом. Стало известно, сколько астанинский клуб заплатил хоккеисту в качестве компенсации, передают Vesti.kz.

По информации сайта Шайба.kz, уход легионера обошелся астанчанам в районе 55 миллионов тенге.

Смит провел за "Барыс" 9 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), результативными действиями не отметился.

Форвард имеет опыт игры в НХЛ за "Каролину" и "Баффало".

Напомним, после изменений в руководстве клуба и на посту главного тренера было объявлено, что команду покинут все североамериканские хоккеисты.

"Барыс" на данный момент занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 23 матчах. Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 11 ноября.