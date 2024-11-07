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"Барыс" расторг контракт с американским хоккеистом

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"Барыс" расторг контракт с американским хоккеистом ©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с Коннором Смитом. Контракт с американским нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации, передают Vesti.kz.

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"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с Коннором Смитом. Контракт с американским нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации, передают Vesti.kz.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Смит провел 9 матчей, за которые не отметился результативными действиями.


Ранее казахстанский клуб покинул канадский форвард Уэйд Эллисон.

Напомним, "Барыс" решил отпустить ряд иностранных хоккеистов после изменений в руководстве клуба и тренерском штабе. Как известно, пост генерального менеджера оставил Олег Болякин, а новым генеральным директором стал Нурлан Оразбаев, сменивший в этой должности Бориса Иванищева. Галым Мамбеталиев на посту главного тренера заменил россиянина Вячеслава Буцаева.

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