"Барыс" решил судьбу экс-форварда клуба НХЛ

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с канадским форвардом Уэйдом Эллисоном, сообщают Vesti.kz.

Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации. 27-летний хоккеист пополнил ряды клуба из Астаны в июле, заключив одностороннее соглашение до 31 мая 2025 года.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Эллисон провел 12 матчей, в которых забросил две шайбы.

Ранее Эллисон защищал цвета "Филадельфии Флайерз", где сыграл 75 матчей в НХЛ, записав на свой счет 22 очка (13 голов и девять результативных передач). Прошедший сезон нападающий провел в АХЛ.