В стиле Головкина: Как новый тренер тренирует сборную Казахстана по боксу

Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии в Иордании, сообщают Vesti.kz.

Команда тренируется под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова и американских специалистов Кристофера и Дарио Камачо, приглашенных летом.

Пресс-служба КФБ показа в своем Instagram видео рабочих моментов.

Напомним, что тренер по физподготовке Кристофер Камачо ранее работал с Геннадием Головкиным, а также экс-чемпионами UFC Даниэлем Кормье, Люком Рокхолдом и Хабибом Нурмагомедовым.

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Континентальное первенство по боксу пройдет в Аммане (Иордания) в конце ноября-начале декабря 2024 года.