В стиле Головкина: Как новый тренер тренирует сборную Казахстана по боксу
Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии в Иордании, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к чемпионату Азии в Иордании, сообщают Vesti.kz.
Команда тренируется под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова и американских специалистов Кристофера и Дарио Камачо, приглашенных летом.
Пресс-служба КФБ показа в своем Instagram видео рабочих моментов.
Напомним, что тренер по физподготовке Кристофер Камачо ранее работал с Геннадием Головкиным, а также экс-чемпионами UFC Даниэлем Кормье, Люком Рокхолдом и Хабибом Нурмагомедовым.
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Континентальное первенство по боксу пройдет в Аммане (Иордания) в конце ноября-начале декабря 2024 года.
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