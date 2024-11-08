Алимханулы не нужен Top Rank? Стало известно, кто тормозит карьеру чемпиона мира из Казахстана

Американский журналист Джек Маккаферри в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился наблюдениями о ходе переговоров по бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе между действующим обладателем поясов казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО). В ходе беседы он высказался о перепалке с доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 KO), являющимся чемпионом мира по линии WBC.

Ранее WBO призвала Алимханулы и Шираза договориться о бое, но несколько раз переносила дедлайн. По последней информации, промоутерские торги были отложены.

"Есть ощущение, что Алимханулы перестал быть приоритетным боксером для промоушена. После провала с торгами против Михайловича происходит непонятная задержка с Ширазом. Этот бой может оказать реальную помощь в продвижении Алимханулы. Здесь можно получить хорошие деньги и завоевать новых поклонников. Однако что-то мешает в переговорах. Чем дольше длятся переговоры, тем меньше верится в то, что бой состоится. Именно поэтому появляется ощущение того, что казахстанец больше не рассматривается как актив промоушена. А по поводу перепалки Алимханулы с Адамесом - это обычный прогрев ситуации. Чтобы напоминать о себе, боксеры устраивают обмен репликами. Не думаю, что казахстанец встретится с Адамесом. Они не принесут много денег", - отметил Маккаферри.

Также Алимханулы вступил в перепалку с Адамесом, который заявил, что отправил казахстанцу контракт на бой. Однако Жанибек отрицает этот факт, отметив, что готов подраться с чемпионом.

Свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).