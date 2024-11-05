Алимханулы согласился на бой с чемпионом мира

Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы заявил, что без колебаний примет объединительный поединок с владельцем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом, передает Vesti.kz.

Он призвал Адамеса прислать ему на почту контракт о поединке.

"Все знают, что если Адамес пришлет мне контракт, я подпишу его сегодня же", - заверил в соцсети Х Алимханулы.

Напомним, что в настоящее время промоутеры Алимханулы ведут переговоры о бое с британским непобежденным боксером Хамзой Ширазом. Их бой был инициирован WBO. Организация уже призвала стороны договорится о поединке, но дважды меняла дедлайн.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где одержал досрочную победу над обязательным претендентом по линии IBF - новозеландцем Андреем Михайловичем.



