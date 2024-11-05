UFC оценил силу Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева

UFC представил обновленную версию рейтинга во всех дивизионах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы Шавкат Рахмонов (18-0) и Асу Алмабаев (21-2) узнали свое положение в табели о рангах самого престижного промоушена.

Рахмонов, представленный в полусреднем весе, сохранил за собой третью позицию в своем дивизионе.

Алмабаев, выступающий в наилегчайшем весе, также, остался на седьмой строчке.

Напомним, Алмабаев в последнем поединке, который состоялся 20 октября в рамках турнира UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (США) одолел бразильца Матеуса Николау. Бой был рассчитан на три раунда и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона (17-8-1).

В декабре Номад на UFC 310 должен был провести чемпионский поединок с обладателем пояса Белалом Мухаммадом. Но, американец снялся с боя из-за инфекции.