"Астана" верит в осечку "Кайрата", или почему клуб опять отправил дублеров на Лигу конференций?

Уже в четверг, 7 ноября, "Астана" проведет третий матч в общем этапе Лиги конференций. В гостях команда Григория Бабаяна сыграет с кипрским "Пафосом". Корреспондент Vesti.kz поделился своим мнением относительно предстоящего противостояния.

В прошлом сезоне чемпионата Кипра "Пафос" занял только пятое место, но за счет победы в Кубке Кипра получил право на участие в еврокубках. Клуб из одноименного города был основан в 2014 году, и это их первый трофей. Благодаря нему "Пафос" впервые попал в еврокубки и сходу оказался в общем этапе, уверенно пройдя квалификацию.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра команда набрала 25 очков в девяти стартовых турах, одержав восемь побед, один раз сыграв вничью и ни разу не проиграв. На пять баллов они опережают ближайших преследователей из "Ариса", на восемь пунктов - еще трех конкурентов, включая АПОЭЛ (с ними "Астана" сыграет в декабре).

На данный момент "Пафос" по праву можно назвать сильнейшим клубом Кипра, и это точно непростой соперник для "Астаны". Они, как и их соперники, набрали три очка после двух матчей. В первом туре киприоты на выезде разгромили молдавский(4:1), который летом шокировал казахстанских зрителей, выбив из квалификации. Во втором туре, уже дома, команда уступила немецкому(0:1).

Трансферная стоимость "Пафоса" оценивается порталом Transfermarkt в 24,15 миллиона евро, в то время как состав "Астаны" - 9,55 миллиона. И тут же не забудем припомнить, что казахстанцы вновь взяли на еврокубковый выезд дублеров. Так уже было с валлийским "Нью-Сейнтс" две недели назад (0:2).

И если против британцев реально можно было рассчитывать на результат, даже играя неоптимальным составом, то против "Пафоса" это выглядит как заведомо проигрышный вариант. В гостях против лучшей команды Кипра было бы очень сложно даже основе "Астаны", не говоря уже о тех, кто обычно сидит на скамейке или выступает за молодежный состав столичных.

"Астана" сделала акцент на последний тур премьер-лиги (КПЛ) , ведь в нем команде нужен результат, чтобы иметь шансы на чемпионство. После поражения от "Тобола" (0:1) в предыдущем туре, все находится в руках лидирующего "Кайрата" . Но если алматинцы не смогут обыграть в гостях "Атырау" , то "Астана", в случае победы над "Жетысу" дома, обойдет конкурентов и станет чемпионом по итогам последнего тура.

И если "Астана" отправила на Кипр резервистов, то это значит только одно: в столичном клубе все еще рассчитывают на возможную осечку "Кайрата" и хотят отдать все силы в противостоянии с "Жетысу". Довольно оптимистично, если учитывать, что алматинцы вряд ли упустят свое, имея такой шанс.

В случае поражения "Астаны" от "Пафоса" и неудачной попытки достичь чемпионства КПЛ, можно будет сказать, что столичные впустую потеряли шансы побороться за три очка в еврокубках. С другой стороны, рано делать выводы, потому что мы можем ошибаться. Пока же затея с отправлением на Кипр резервистов не выглядит многообещающе. Уже послезавтра увидим, что из этого выйдет.

Добавим, что матч "Пафос" - "Астана" пройдет в четверг, 7 ноября, в 22:45 по казахстанскому времени. Что касается последнего тура КПЛ, то все игры начнутся одновременно - в воскресенье, 10 ноября, в 14:00.