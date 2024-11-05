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Лига конференций
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"Астана" во второй раз отправила резерв на матч Лиги конференций

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"Астана" во второй раз отправила резерв на матч Лиги конференций ©ФК "Астана"

Футболисты столичной "Астаны" вылетели на Кипр на игру Лиги конференций против "Пафоса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Футболисты столичной "Астаны" вылетели на Кипр на игру Лиги конференций против "Пафоса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом главный тренер Григорий Бабаян вновь решил задействовать в еврокубковой игре резервный состав. Футболисты основы остались в Алматы и будут готовиться к матчу заключительного тура КПЛ против "Жетысу" (10 ноября).

Добавим, что ранее "Астана" сыграла вторым составом против уэльского клуба "Нью-Сейнтс" и проиграла - 0:2.

За тур до окончания КПЛ-2024 "Астана" на одно очко уступает "Кайрату", который проведет последний матч против "Атырау" в гостях.

Матч "Пафос"-"Астана" состоится 7 ноября в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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