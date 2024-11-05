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В "Астане" "отдали" чемпионство "Кайрату": есть причина

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В "Астане" "отдали" чемпионство "Кайрату": есть причина ©ФК "Астана"

Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов высказался о возможном чемпионстве алматинского "Кайрата" в казахстанской премьер-лиге, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

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Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов высказался о возможном чемпионстве алматинского "Кайрата" в казахстанской премьер-лиге, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

За тур до окончания турнира "Кайрат" имеет в активе 44 очка, а "Астана" на один балл меньше. Заключительный тур будет сыгран 11 ноября.

"Если "Кайрат" станет чемпионом, может быть это будет логичным в год юбилея клуба, порадуюсь за них и от всей души буду болеть в следующем году в Лиге Чемпионов и желать им попадания в общий этап еврокубков", - сказал Хамитжанов.

Добавим, что в этом году "Кайрату" исполнилось 70 лет: для завоевания чемпионства в юбилейном году алматинской команде нужно на выезде победить "Атырау".

Что касается столичного клуба, то он может выиграть турнир только в случае осечки прямого конкурента и победы над "Жетысу" в домашнем матче.

Задачи клубов на последний тур КПЛ: борьба за золото и погоня за последней путевкой в еврокубки

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Кайрат ФК Футбол КПЛ

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