В "Астане" "отдали" чемпионство "Кайрату": есть причина

Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов высказался о возможном чемпионстве алматинского "Кайрата" в казахстанской премьер-лиге, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

За тур до окончания турнира "Кайрат" имеет в активе 44 очка, а "Астана" на один балл меньше. Заключительный тур будет сыгран 11 ноября.

"Если "Кайрат" станет чемпионом, может быть это будет логичным в год юбилея клуба, порадуюсь за них и от всей души буду болеть в следующем году в Лиге Чемпионов и желать им попадания в общий этап еврокубков", - сказал Хамитжанов.

Добавим, что в этом году "Кайрату" исполнилось 70 лет: для завоевания чемпионства в юбилейном году алматинской команде нужно на выезде победить "Атырау".

Что касается столичного клуба, то он может выиграть турнир только в случае осечки прямого конкурента и победы над "Жетысу" в домашнем матче.

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