Задачи клубов на последний тур КПЛ: борьба за золото и погоня за последней путевкой в еврокубки

На этой неделе пройдет заключительный, 26-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В воскресенье, 10 ноября, 12 команд одновременно сыграют в шести матчах, и там все решится. Корреспондент Vesti.kz - о борьбе за чемпионство и попадание в еврокубки.

На чемпионство претендуют два клуба - это лидирующий в таблице "Кайрат" (44) и идущая второй "Астана" (43). В последнем туре алматинцы сыграют в гостях с "Атырау" (№7, 35 очков), а столичные примут на своем поле "Жетысу" (№11, 23 очка).

"Кайрату" нужна победа над нефтяниками, ведь она обеспечит им чемпионство. У "Астаны" же шансы на золото будут только в том случае, если "Кайрат" потеряет очки (ничья либо поражение), а сами столичные обыграют "Жетысу".

Еще есть вариант, при котором команды обеспечат себе "золотой матч". Это возможно при равенстве очков у лидеров. Такое случится только при условии, если "Кайрат" проиграет "Атырау", а "Астана" поделит очки с "Жетысу".

А что же у нас по еврокубковым позициям? "Астана", "Кайрат" и "Актобе" уже заняли три места из четырех. Первые двое в любом случае финишируют в верхушке турнирной таблицы, а "Актобе" обеспечил себе еврокубки за счет победы в Кубке Казахстана.

"Тобол" (39), "Ордабасы" (39) и "Елимай" (37) будут вести борьбу в последнем туре за четвертую еврокубковую путевку. Причем "Ордабасы" и "Елимай" сойдутся в очной дуэли в Шымкенте, а вот "Тобол" отправится на выезд к "Кайсару".

Кто из этих трех команд финиширует в таблице выше, те и попадут в еврокубки сезона 2025/26.

У "Тобола" есть шансы попасть в еврокубки, если они уверенно обыграют "Кайсар" в гостях. Разница голов тоже важна, потому что "Ордабасы" имеет шансы переиграть "Елимай" и вновь сравняться с костанайцами по количеству набранных баллов. Сейчас у "Тобола" соотношение забитых и пропущенных голов +12, а у "Ордабасы" +11.

К примеру, если "Тобол" обыграет "Кайсар" минимально, а "Ордабасы" разгромит "Елимай", то по разнице мячей уже шымкентцы будут опережать костанайцев. Следовательно, они попадут в еврокубки и оставят "Тобол" без участия в континентальных первенствах.

У "Елимая" шансы более скромные. Для того, чтобы пробиться в еврокубки, семейчанам нужно обыграть "Ордабасы", а еще надеяться, что "Тобол" проиграет "Кайсару". В таком случае у семейчан будет 40 очков, а у "Ордабасы" и "Тобола" останется по 39 баллов. Если же в Кызылорде между "Кайсаром" и "Тоболом" будет зафиксирована ничья, то костанайцы будут в приоритете из-за разницы голов. Сейчас она у них +12, а у "Елимая" +4. Отыграть такое большое отставание в этом статистическом аспекте практически нереально.

Как видим, заключительный тур оставил для любителей футбола много интриги. Для кого-то все это обернется большим счастьем, а для других - слезной драмой. Осталось лишь дождаться и увидеть, кому какая роль достанется.

Отметим, что все матчи 26-го тура КПЛ начнутся в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по казахстанскому времени. Еще два матча, о которых мы не писали в отдельности, и в которых нет большой интриги - это противостояния "Женис" - "Кызыл-Жар" и "Актобе" - "Туран".

Фото: ФК "Кайрат", ФК "Тобол", ФК "Елимай"©️