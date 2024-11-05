Стало известно, почему Черчесов "отцепил" Рамазана Оразова от сборной Казахстана

Отстранение полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова из сборной Казахстана носит временный характер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер Станислав Черчесов решил посмотреть на то, как нападающий российского "Ахмата" Максим Самородов будет действовать без привычного партнера на поле. Известно, что оба игрока проводят много времени вне футбола.

Также Черчесов в воспитательных целях решил не вызывать Оразова. Ему не понравилось, как Рамазан вышел на замену в гостевой игре против Австрии (0:4).

Добавим, что 14 ноября сборная Казахстана проведет домашний матч против австрийцев в Алматы, а 17 ноября сыграют в гостях против Норвегии.

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