Казахстанец насолил клубу из топ-50 УЕФА после не вызова на матчи Лиги наций

В Копенгагене (Дания) состоялся матч 14-го тура датской Суперлиги, в котором местный "Копенгаген" принимал "Силькеборг", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев забили Андреас Корнелиус и Кэвин Дикс. У гостей отличились Тонни Адамсен с пенальти и Александер Зиммелхак.

В середине второй половины поединка на замену вышел не попавший в состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии - Рамазан Оразов.

Он появился на поле в составе "Силькеборга" на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

"Силькеборг" с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Копенгаген" с 26 очками идет третьим.

Добавим, что "Копенгаген" является 15-кратным чемпионом Дании и занимает 46-ое место в рейтинге УЕФА.