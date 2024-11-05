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Ла Лига лишила "Барселону" миллионов евро после победы над "Реалом"

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Ла Лига лишила "Барселону" миллионов евро после победы над "Реалом" ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" потеряет 6 миллионов евро из-за решения Ла Лиги отказаться проводить матч 18-го тура между с "Атлетико" в Майами, передает Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" потеряет 6 миллионов евро из-за решения Ла Лиги отказаться проводить матч 18-го тура между с "Атлетико" в Майами, передает Vesti.kz.

Такое решение было принято из-за того, что в Ла Лиге сочли несвоевременным перенос статусной игры в США на фоне трагедии в провинции Валенсия, где в результате наводнения погибли более 200 человек. Оно началось в конце октября.

Помимо этого, не было гарантий, что совет директоров Королевской испанской футбольной федерации одобрит перенос матча.

В итоге, новый план Ла Лиги: провести игру чемпионата Испании в США в 2025 году.

Напомним, что в предыдущем туре "Барселона" наголову разбила мадридский "Реал" со счетом 4:0 и единолично возглавила турнирную таблицу.

Реал Мадрид Барселона Ла Лига Испания США Еврофутбол

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