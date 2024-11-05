Стало известно, сколько команд сыграют в КПЛ-2025

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщил число участников следующего сезона премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

Нынешний розыгрыш, в котором принимают участие 13 клубов, закончится 11 ноября.

"В КПЛ-2025 примут участие 14 команд. По последней информации, высший дивизион покинет "Шахтер", а вместо него добавятся две лучшие команды Первой лиги - "Окжетпес" и "Улытау", - пишет источник.

Напомним, что "Шахтер" досрочно занял последнее место и впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Казахстана. Призрачные шансы на сохранение места в премьер-лиге есть у "Турана".

На победу в турнире претендуют две команды - алматинский "Кайрат" и "Астана".