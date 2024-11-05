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"Реал" обманул Винисиуса и был наказан

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"Реал" обманул Винисиуса и был наказан ©ФК "Реал Мадрид"

В мадридском "Реал" скрыли от своего бразильского форварда Винисиуса Жуниора новость о том, что тот не выиграл "Золотой мяч", передает Vesti.kz.

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В мадридском "Реал" скрыли от своего бразильского форварда Винисиуса Жуниора новость о том, что тот не выиграл "Золотой мяч", передает Vesti.kz.

По данным журналиста Антона Меана, было известно, что Винисиус не получит "Золотой мяч", еще до матча с "Барселоной". Бразильцу не сообщили об этом, чтобы не отвлекать его. Однако это не помогло: мадридский клуб проиграл эль-классико со счетом 0:4.

Отметим, что в начале недели состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Винисиус несмотря на статус фаворита на награду не получил ее. Приза, удостоился полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

Реал Мадрид Еврофутбол Золотой мяч Барселона

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