"Зенит" выступил с заявлением по Нуралы Алипу перед матчами сборной Казахстана
Пресс-служба "Зенита" опубликовала в соцсетях пост, посвященный вызову защитника Нуралы Алипа в сборную Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала в соцсетях пост, посвященный вызову защитника Нуралы Алипа в сборную Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Накануне, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов определил список из 27 футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии.
"Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана.
Главный тренер команды Станислав Черчесов определил список футболистов, приглашенных для участия в ноябрьских международных матчах.
В него вошел центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип. На его счету - 37 игр и одна голевая передача в футболке национальной команды.
Сборная Казахстана проведет две итоговые встречи в рамках группового этапа Лиги Наций — против Австрии (14 ноября, Алматы) и Норвегии (17 ноября, Осло)", - пишет пресс-служба клуба.
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Напомним, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B после четырех туров, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.
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