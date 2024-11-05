"Зенит" выступил с заявлением по Нуралы Алипу перед матчами сборной Казахстана

Пресс-служба "Зенита" опубликовала в соцсетях пост, посвященный вызову защитника Нуралы Алипа в сборную Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Накануне, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов определил список из 27 футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии.

"Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана.

Главный тренер команды Станислав Черчесов определил список футболистов, приглашенных для участия в ноябрьских международных матчах.

В него вошел центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип. На его счету - 37 игр и одна голевая передача в футболке национальной команды.

Сборная Казахстана проведет две итоговые встречи в рамках группового этапа Лиги Наций — против Австрии (14 ноября, Алматы) и Норвегии (17 ноября, Осло)", - пишет пресс-служба клуба.