Федор Емельяненко назвал любимое блюдо из казахской кухни

Легенда смешанных единоборств из России Федор Емельяненко назвал любимое казахское блюдо, передают Vesti.kz.

- А вы уже выбрали для себя любимое блюдо казахской кухни?

"Бешбармак. Но это уже не про спорт", - приводит слова легендарного бойца Tengri Sport.

Отметим, что Емельяненко прибыл в Астану на чемпионат мира по самбо и принял участие в торжественной церемонии его открытия.

На турнире будет разыгран 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).

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Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.