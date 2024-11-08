Федор Емельяненко назвал любимое блюдо из казахской кухни
Легенда смешанных единоборств из России Федор Емельяненко назвал любимое казахское блюдо, передают Vesti.kz.
Легенда смешанных единоборств из России Федор Емельяненко назвал любимое казахское блюдо, передают Vesti.kz.
- А вы уже выбрали для себя любимое блюдо казахской кухни?
"Бешбармак. Но это уже не про спорт", - приводит слова легендарного бойца Tengri Sport.
Отметим, что Емельяненко прибыл в Астану на чемпионат мира по самбо и принял участие в торжественной церемонии его открытия.
На турнире будет разыгран 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).
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Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.
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