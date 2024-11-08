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Озвучены неожиданные новости по бою Алимханулы с топовым претендентом

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Озвучены неожиданные новости по бою Алимханулы с топовым претендентом ©Top Rank

Вчера, 7 ноября истек срок переговоров по бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе между действующим обладателем поясов казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

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Вчера, 7 ноября истек срок переговоров по бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе между действующим обладателем поясов казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Крайним сроком окончания переговоров, который WBO установил для сторон боксеров было 4 ноября. Затем, дедлайн был передвинут на 7 ноября.

На сегодняшний день были назначены промоутерские торги по бою, но они не состоялись. Причина этого неизвестна.

По информации известного инсайдера Дэна Рафаэла, торги отложены. Дополнительные подробности не сообщаются.

Ранее, также сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами в этом дивизионе - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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