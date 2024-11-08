"Реалу" посоветовали заменить Мбаппе на другого форварда

Бывший английский футболист Джейми О’Хара призывает руководство мадридского "Реала" рассмотреть вариант с приглашением нового форварда на место Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Минувшим летом "сливочные" подписали Мбаппе как свободного агента, однако французу приходится выступать на непривычной для него позиции центрфорварда, так как левый фланг занят Винисиусом Жуниором.

По мнению О’Хары, идеальным выбором для усиления атакующей линии "Реала" мог бы стать Виктор Дьекереш из лиссабонского "Спортинга".

"Прямо сейчас любой клуб мира хотел бы подписать Дьекереша. Он мог бы помочь "Реалу" – команде очень нужен центральный нападающий, так как Мбаппе попросту не справляется с поставленной задачей. В этом сезоне "Реал" сильно сдал. Дьекереш – сильный, атлетичный, умеет забивать, не боится дуэлей с защитниками. Своей игрой он напоминает Холанна", – цитирует англичанина Football Espana.

В текущем сезоне Мбаппе уже провел 15 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 180 миллионов евро.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом