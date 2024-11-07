В сборной Франции решили судьбу Мбаппе

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции по футболу. Главный тренер Дидье Дешам объяснил свое решение, передают Vesti.kz.

Таким образом он не сыграет с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября) в Лиге наций.

"У меня было несколько бесед с ним. Я все обдумал и принял это решение на данном этапе. Я думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить. Я могу сказать вам две вещи: Килиан хотел приехать, это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Это единичный выбор для этого сбора с двумя матчами, которые нас ожидают", - цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Мбаппе оказался замешанным в секс-скандале. Шведские СМИ сообщали, что 10 октября в отеле Стокгольма, где проживал форвард "Реала" и его окружение, произошло преступление - изнасилование женщины. Более того, самого футболиста подозревают в причастности к этому инциденту, хоть он все и отрицает.

Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт с мадридцами до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.