Озвучена истинная причина невызова Мбаппе в сборную Франции

Известный испанский журналист Хосе Луис Санчес раскрыл причину отсутствия Килиана Мбаппе в составе сборной Франции на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что Дидье Дешам не вызвал форварда в "Реала" в национальную команду, которая 14 ноября сыграет с Израилем и Италией (17 ноября).

"Килиан Мбаппе сказал Дешаму, что ему нужно восстановить свою оптимальную форму. Вот почему его не включили в список", - написал журналист в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мбаппе пропустил октябрьские матчи сборной Франции.

Напомним, Мбаппе оказался замешанным в секс-скандале. Шведские СМИ сообщали, что 10 октября в отеле Стокгольма, где проживал форвард "Реала" и его окружение, произошло преступление - изнасилование женщины. Более того, самого футболиста подозревают в причастности к этому инциденту, хоть он все и отрицает.

Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт с мадридцами до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.