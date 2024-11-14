Известны подробности переговоров о бое Шавката Рахмонова и Камару Усмана в UFC
Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова и DAR Team Эдуард Базров рассказал о том, как шли переговоры о поединке с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе, американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, передают Vesti.kz.
Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова и DAR Team Эдуард Базров рассказал о том, как шли переговоры о поединке с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе, американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, передают Vesti.kz.
Близкие к Шавкату Рахмонову люди сообщили плохую новость
"Объясню ситуацию, а то многие не понимают. Усман сначала согласился на бой, после чего уехал в Денвер к своему тренеру, чтобы начать подготовительный лагерь перед боем с Шавкатом.
Потом, спустя время, по непонятной причине он отказался от боя, из-за чего ему во второй раз был предложен бой против Рахмонова, на который он снова согласился.
Мне подтвердили, что будет 5-раундовый бой против Усмана, но на следующий день мне написали, что он опять отказался. В итоге он отказался, согласился и опять отказался", – заявил Базров в интервью Meta-ratings.kz.
Изначально Рахмонов должен был биться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американец палестинского происхождения был вынужден сняться с поединка из-за проблем со здоровьем. На замену ему рассматривался Усман, но, как видно, "Нигерийский кошмар" отказался от встречи с казахстанцем.
Последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2023-го, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона.
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