Известны подробности переговоров о бое Шавката Рахмонова и Камару Усмана в UFC

Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова и DAR Team Эдуард Базров рассказал о том, как шли переговоры о поединке с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе, американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, передают Vesti.kz.

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"Объясню ситуацию, а то многие не понимают. Усман сначала согласился на бой, после чего уехал в Денвер к своему тренеру, чтобы начать подготовительный лагерь перед боем с Шавкатом.

Потом, спустя время, по непонятной причине он отказался от боя, из-за чего ему во второй раз был предложен бой против Рахмонова, на который он снова согласился.

Мне подтвердили, что будет 5-раундовый бой против Усмана, но на следующий день мне написали, что он опять отказался. В итоге он отказался, согласился и опять отказался", – заявил Базров в интервью Meta-ratings.kz.