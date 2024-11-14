"Барселона" нашла нового таланта в Германии: это будет исторический трансфер

"Барселона" может подписать 18-летнего греческого таланта Стефаноса Цимаса из "Нюрнберга", выступающего во второй Бундеслиге, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, спортивный директор каталонского клуба Деку постоянно ищет новые таланты, способные усилить "Барсу", интересные в будущем, но при этом имеющие достойный уровень в настоящем. И одно из направлений - это атакующие игроки.

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Ранее сообщалось об интересе "Барселоны" к Эрлингу Холанду, Виктору Дьекерешу или Александеру Исаку, но президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта и Деку не исключают, что сделают ставку на игрока с большим потенциалом, кем является нападающий Цимас.

Его невероятные выступления во второй Бундеслиге впечатлили скаутов из таких клубов, как дортмундская "Боруссия", "Лейпциг", "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Байер", "Бенфика" и "Фейеноорд". Также и "Барселона" обратила на его впечатляющую статистику: в 10 матчах за первую команду "Нюрнберга" он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Если переход Цимаса в "Барселону" будет окончательно подтвержден, то он сможет стать первым греческим игроком, выступавшим за основной состав каталонского клуба.

До него это мог сделать Гиоргиос Спанудакис, но он играл только за молодежные составы "Барселоны".