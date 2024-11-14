Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 0:2.

Ее исход был предрешен в первые 25 минут. Сначала на 15-й минуте успеха добился Кристоф Баумгартнер, разобравшись неразберихой хозяев поля в обороне, затем на 23-й минуте Александр Марочкин подвел партнеров, заработав удаление и штрафной в непосредственной близости своих ворот. Михаэль Грегорич мастерски исполнил стандарт - Стас Покатилов не выручил команду и по правде говоря, отыграл матч не лучше Игоря Шацкого.

В итоге Казахстан потерпел четвертое поражение в пяти матчах и по-прежнему занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций, набрав всего один балл и имея разницу мячей 0-10. Кроме того подопечные Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в данном дивизионе.

Казахстан стартовал в группе с ничьей в матче с Норвегией (0:0), после чего последовали поражения от Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4 и теперь 0:2).

17 ноября казахстанцы сыграют на выезде с Норвегией.

©Vesti.kz/Алихан Сариев