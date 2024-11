УЕФА прокомментировал фиаско сборной Казахстана

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на очередное поражение сборной Казахстана в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Austria take the victory in the early game 👊#NationsLeague | @oefb1904 pic.twitter.com/2h7OPWdrch