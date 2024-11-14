УЕФА прокомментировал фиаско сборной Казахстана

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на очередное поражение сборной Казахстана в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

"Австрия одерживает победу в начале игры", - говорится в сообщении УЕФА в социальной сети X.

Austria take the victory in the early game 👊#NationsLeague | @oefb1904 pic.twitter.com/2h7OPWdrch — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 14, 2024

Для Казахстана это четвертое поражение в пяти играх, после чего подопечные Станислава Черчесова лишились теоретических шансов на сохранение прописки в дивизионе B. Следующий сезон Лиги наций они проведут в дивизионе С

Наша команда остается единственной в группе 3, которая еще не выигрывала и не забивала, имея удручающую разницу мячей 0-10.

17 ноября казахстанцы сыграют на выезде с Норвегией.