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Вчера 22:33
 

УЕФА прокомментировал фиаско сборной Казахстана

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УЕФА прокомментировал фиаско сборной Казахстана ©Vesti.kz/Алихан Сариев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на очередное поражение сборной Казахстана в Лиге наций, передают Vesti.kz.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на очередное поражение сборной Казахстана в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

"Австрия одерживает победу в начале игры", - говорится в сообщении УЕФА в социальной сети X.

Для Казахстана это четвертое поражение в пяти играх, после чего подопечные Станислава Черчесова лишились теоретических шансов на сохранение прописки в дивизионе B. Следующий сезон Лиги наций они проведут в дивизионе С.

Наша команда остается единственной в группе 3, которая еще не выигрывала и не забивала, имея удручающую разницу мячей 0-10. 

17 ноября казахстанцы сыграют на выезде с Норвегией.

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